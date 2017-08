Hermano de exintegrante Backstreet Boy revela su bisexualidad

El hermano del exintegrante del grupo Backstreet Boy Nick, Aaron Carter, reveló a través de un escrito publicado en su cuenta de Twitter que era bisexual.

“Quiero empezar diciendo que amo a todos mis fans. Hay algo que quiero decirles que siento que es muy imporante para mi identidad. Es algo que me ha pesado en el corazón desde siempre. No me da vergüenza, solo es un peso del que me quiero librar. Crecí en esta industria y sobre los 13 años empecé a sentirme atraído tanto por las chicas como por los chicos pero no fue hasta los 17 cuando, tras unas relaciones con mujeres, probé con un hombre y funcionó”, lee parte del mensaje del joven de 29 años.

Aaron inició su carrera a la edad de 10 años con su disco titulado Aaron Carter. Tambiém tuvo tórridos romances con Hillary Duff y Lindsay Lohan.