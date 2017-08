Los tuits más geniales del último capítulo de "Game of Thrones"

Advertimos de primeras que esto es ALERTA SPOILER del último capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones. Literalmente dejó a muchos así:

Ahora, prosiguiendo, acá resumiremos quizás el mejor capítulo que ha tenido la serie (para muchos fans) desde “La Batalla de los Bastardos”

Sí, Olenna dejó bieeen tocado a Jaime, con eso de que ella mató a Joffrey. BUM.

Lady Olenna in her grave looking at Jaime like pic.twitter.com/VsqoSzOHXM — Crafty Bitch (@xoxoxMinnie) August 7, 2017

Jaime Lannister no podía morir ya que tiene que decirle a Cersei que a Jofrey lo mató Olenna Tyrell. — José Luis Rodríguez (@jlra90) August 7, 2017

Sobre todo espero que Jaime sobreviva porque caramba quién le va a dar el mensaje de Olenna a Cersei!?? pic.twitter.com/WA2OgAY6jW — Desiree Jimenez (@DesiJimenez) August 7, 2017

Y Cersei, pagándole al Banco de Hierro el dinero de los Tyrell.

Cersei: Tras destruir alto Jardín, podemos pagar la deuda al banco de hierro y con mi hermano no va a ocurrir nada malo al money



Daenerys: pic.twitter.com/xdMkSyD4Pj — 🌵-AG54-🌵 (@AG54_45) August 6, 2017

Alguien puede pensar en el oro, pobre Cercei, se irá al Buro de Banco de Hierro #GameOfThrones — Mrs Robinson (@Nenamalia) August 7, 2017

Prefiero deberle al FMI, a Saga Falabella y a Banco Ripley juntos antes que al Banco de Hierro. — Jose Ragas (@joseragas) August 7, 2017

Apenas Cersei termina de pagar toda su deuda con el Banco de Hierro ellos le ofrecen más plata. Son peores que el FMI#GameOfThrones — Toujours Pur (@mqorgyle) August 7, 2017

Littlefinger trata de enredar a Bran, sabiendo que Bran ya está por encima del bien y del mal.

Cuando Bran le dijo a Littlefinger: "Chaos is a ladder" - los vecinos deben pensar que acá vive una chica porque grite como quinceañera. — Felipe Nuñez (@idreamofrobots) August 7, 2017

Bran: El caos es una escalera

Littlefinger: pic.twitter.com/xNNHKWlWen — Feo con gracia. (@Carlosboshell) August 7, 2017

Y Bran aplicandosela a LittleFinger con "Caos is a ladder" porq ya sabe todo el juego a se trae entre manos. Standing Ovation — Graciela (@Gra18Obando) August 7, 2017

Pero no deja de ser un cretino (pobre Meera).

cuando bran le dice gracias a meera, todos #GameOfThrones pic.twitter.com/CMWKi3Id2u — agustinita 🚀 (@agus_tap) August 7, 2017

meera: me sacrifique por ti

bran: gracias#graciaszone — 🐀 (@laufeysonbarnes) August 7, 2017

pensé que mi ex era malagradecida, hasta que ví a Bran despedirse de Meera Reed, es chica merecía el cielo maldito Bran.#GoTs7 — DesCortez (@cortez__21) August 7, 2017

Arya volvió a Invernalia. Lloremos.

🗡 Arya y todos nosotros con un solo sentimiento: WINTERFELL ❤#GameOfThrones pic.twitter.com/wTKceetca5 — Juego de Tronos Club (@JuegoTronosClub) August 7, 2017

- ¿En serio eres tu Arya?

- Tengo tanto que contarte #GameofThrones pic.twitter.com/GBlXgDMoDi — 9 0 0 0 (@9000x) August 7, 2017

"Arya llega a Winterfell

Sansa y Arya reunión

Arya y Bran reunión.

Sansa, Arya y Bran juntos."



ME:#GameOfThrones pic.twitter.com/ZE4sYrYg65 — ‏ ‏ (@JHerondaleW) August 7, 2017

Yo al ver el reencuetro de bran Stark sansa stark y arya Stark #GameOfThrones pic.twitter.com/EPAOgSuY9i — Daniel Muñoz Vega (@danielfeli_gaga) August 7, 2017

Por fin están reunidos los Stark sobrevivientes. Pero es un poco WTF que tus hermanos hayan aprendido cosas increíbles y tu…

Sansa dándose cuenta viendo pelear a Arya de que de todos sus hermanos es la única que no aprendió nada 😂😂 #GoT7x04 pic.twitter.com/zR3Ff9R00z — Sara14 (@Saariittaa14) August 7, 2017

La reacción de Sansa al ver a Arya peleando con Brienne #GameOfThrones pic.twitter.com/MAjh0FGv1v — B ⭐️ (@beluandujar) August 7, 2017

¿Soy el único que ve rivalidad? #GamesOfThrones



BRAN: Soy el cuervo de tres ojos.

ARYA: Soy nadie.

SANSA:pic.twitter.com/dkjKMjBurJ — Alex Orué (@Alex_Orue) August 7, 2017

Sansa al ver a Brann y Arya tan cambiados y fuertes#GoTS7 pic.twitter.com/b3ZGShsIBi — Luu (@LucyPeisi) August 7, 2017

Una de las mejores cosas de #GameOfThrones fue la cara de Sansa viendo cómo Arya sí supo aprovechar el tiempo. pic.twitter.com/nxDzlrLnnS — Leo van Schermbeek (@leonardovans_) August 7, 2017

Oh, sí, Arya vs. Brienne. Amamos esto. Lo amamos.

Arya y Brienne juntas y yo tipo #GoTS7 pic.twitter.com/Nu9q4RTXiY — Aki (@Akidarius) August 7, 2017

PERO ES QUE VIERON EL ENTRENAMIENTO ENTRE ARYA Y BRIENNE, FUE MEJOR QUE CUALQUIER PELEA INDIVIDUAL EN LA SERIE.#GameOfThrones pic.twitter.com/4kpYt8fE5O — Rodrigo (@roplantaerd) August 7, 2017

Hermosa la escena de Arya y Brienne. Soy team Arya a muerte. #GameOfThrones pic.twitter.com/V7qRWclFCw — M (@MicaellaCairo) August 7, 2017

cuando arya está entrenando con brienne y sansa las está viendo y aparece little finger en pantalla#GameOfThrones pic.twitter.com/mEJZxNXr6v — estefany (@brookIynmarvel) August 7, 2017

“Jon y Dany en una cueva be-san-do-”

En la cuevita era el point para que Jon y Daenerys mataran ese queso. A Jon le gustan las cuevitas, sino pregúntenle a Ygritte. — Luis. (@Aweboniao) August 7, 2017

La escena en la cueva a la luz de las antorchas, Jon y Daenerys, la toma de la mano y yo... #GameOfThrones pic.twitter.com/cq6TqtIXAK — Wade Wilson (@willkenfer) August 7, 2017

Jon y Daenerys juntos en una cueva DEBERÍAMOS BESARNOS PARA ROMPER LA TENSIÓN — Burt Macklin (@nicoo_ncl) August 7, 2017

Jon: Daenerys, tengo algo que mostrarte



Jon una hora antes: #GameOfThrones pic.twitter.com/MMDZELnKiU — 9 0 0 0 (@9000x) August 7, 2017

O eso cree Davos. Davos está de nuestro lado.

Ya admite que te gustó Daenerys, Jon!!!! Hasta Ser Davos sabe que harian una linda pareja pic.twitter.com/zBYCnx0Dup — Malu Targaryen (@malu_caam) August 7, 2017

Jon: Se ve que tiene un gran corazón (Daenarys)

Ser Davos: No era sólo eso lo que estabas viendo

#GameOfThrones pic.twitter.com/fDOwCLel4M — Virginia Arenas (@info_GinArenas) August 7, 2017

Ser Davos shippea a Jon y Daenerys más que todos nosotros. — fire and blood. (@fuckyesbeatles) August 7, 2017

*mirando a Jon y Daenerys juntos solos*

Me: aquí fué se van a besar se van a besar

Also me: noo quejeso el es tú tía chico !! — Eli🇻🇪 (@fixmyvaina) August 7, 2017

Ajá, Jaime. Amamos tu cara con lo del dragón.

Todo un poema la cara de Jaime cuando llegan los Dothrakis y mejor todavía cuando ve que detrás viene Daenerys con Drogon. #GoT pic.twitter.com/hgnSe7WEM5 — Issa, con doble esse (@IsSaJG) August 7, 2017

Pero… es que esto …

#GameOfThrones

-Y entonces la Khaleesi llegó con Drogon y dijo "Dracarys" aquí, "Dracarys" allá... pic.twitter.com/KRf9vZtvtD — Erik R. Cardona (@erykcito) August 7, 2017

Aparecieron los Dothraki y la Khaleesi montando a su dragón en #GameOfThrones y yo pic.twitter.com/cWDPF9mpMr — Victor Manuel Rojas (@VictorRojasc) August 7, 2017

- Mamá, ahí está Ed Sheeran !!!

- Quémalo Drogon, quémalo a él y toda su discografía !!! #GameofThrones pic.twitter.com/gTMtgJmu9A — 9 0 0 0 (@9000x) August 7, 2017

Ver a los dothraki pelear es algo hermoso.

cuando los dothraki pelean pic.twitter.com/kSiQvCedNc — Paula Amalia (@paularobles) August 7, 2017

Mi reacción cuando Danerys ataca con Drogon y los dothraki. #GameofThrones #GoTS7 pic.twitter.com/wr99oANU9j — Baby Slut (@Dafffnet) August 7, 2017

Sólo un tonto enfrentaría a los Dothraki en campo abierto – Robert Baratheon #GameOfThrones pic.twitter.com/HznVnmB9Vb — Jonathan ⚡ (@mcanjura_) August 7, 2017

Lo que todos queríamos ver a los dothraki en el campo de batalla, son poesía pura #gameofthrones pic.twitter.com/FrNJj9bsB5 — Alejandro García (@AGFOficial) August 7, 2017

Pero esto es más hermoso. “Quémalos a todos”, “Quémalos a todos”, Deyanira, decía tu papá.

Daenerys poniendo en práctica el consejo de Lady Olenna #GameOfTrones pic.twitter.com/GUjhVwmz4c — Olenna Tryrell (@Pecora_) August 7, 2017

Daenerys: necesitamos alimentos. Los Lannisters tienen alimentos.



Daenerys: lo primero que quema son las provisiones 👌👌👌 #gots7 — Imaginaria (@Elisa3es) August 6, 2017

Daenerys- ¿qué clase de reina soy si no arriesgo mi vida?

Tyrion- una inteligente

Daenerys- A MIS HIJOS LOS EDUCO YO

*quema a todo el mundo* — Romeo (@povedakh) August 7, 2017

The cant will burn! (se quema el cante)

Y apareció #Daenerys y lo hizo literal

What an episode eeehhh!!! #GOT7 pic.twitter.com/2w8GjhQqrV — Jessica Conde (@Jessy_cri) August 7, 2017

ESO. ESO. DURO CARAJO.

Yo cuando salió Drogon y Daenerys le dijo dracary y quemó a medio ejercito Lannister pic.twitter.com/XQKkUywiHm — Patricia Alejandra (@PatyRestrepo) August 7, 2017

#GameOfThrones



Cuando Daenerys aparecio con Drogon y quemó todo pic.twitter.com/Yv2DGrNP7N — Arantza (@IfTheyFitIShip) August 7, 2017

NONONONO. Con Drogón NO, CARAJO.

Lo que todos pensamos de Bronn durante el capítulo#gameofthrones pic.twitter.com/Cg2QmtQgau — 9 0 0 0 (@9000x) August 7, 2017

#GameOfThrones

Si me entró el sentimiento cuando Bronn le disparó a Drogon, y cuando Jaime iba a matar a Dany, y cuando se cayó al agua y c pic.twitter.com/I983QHBoXf — José (@jose_herch) August 7, 2017

Cuando no quieres que muera Jaime, no quieres que muera Drogon, pero tampoco quieres que muera Bronn y al final mueres tú #GameOfThrones pic.twitter.com/E8n8JTZRUY — Andrés Salas (@srandres17) August 7, 2017

Todo Twitter si le pasa algo a algún dragón: #GameOfThrones pic.twitter.com/oWLICITfWn — Sergio (@sergioandresbm) August 7, 2017

Jaime WTF

Si Jaime sobrevive va a estar tipo no puedo dormir Drogon me come #GameOfThrones pic.twitter.com/kTuiksbZpE — Osías (@AgusFrazer) August 7, 2017

Yo cuando vi la pata del caballito, y Bron acertandole al dragon y Jaime a punto de ser quemado y basta por favor dios basta #GotS7 pic.twitter.com/BaRGRJJTvB — Gisselle (@GisseAlarcon) August 7, 2017

Siento que Drogon le dijo con los ojos a Jaime antes de la llamarada "Lo que hacemos por amor" #GameOfThrones — DudaRazonable (@DudaEterna) August 7, 2017

La lógica de Jaime pensando que podía matar a Daenerys con drogon a su lado #GameOfThrones #GOTS7 pic.twitter.com/gPpFYkBM7d — Winter Is Here (@GOTWinterIsHere) August 7, 2017

No quiero que Jaime Lannister muera, pero tampoco quiero que muera Daenerys ni Drogon. AAAAAHHHHH #GOT7 pic.twitter.com/7gLMopgEzZ — Gonzalo (@gonzalo22l) August 7, 2017

OMG.

Reunión de los Starks

Reunión de Theon y Jon

Lannister vs Dothraki

Drogon herido

Jaime herido

Me:

#gameofthrones pic.twitter.com/opuYzmJBFm — Hiddleston. (@ohmxrvel) August 7, 2017

Cuando Drogon no alcanzo a quemar a Jaime... Que es esa manera de jugar con los sentimientos de la gente #GameOfThrones pic.twitter.com/NKLUJHVU9w — Karen (@ms_swannFCB) August 7, 2017