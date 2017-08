Las changuerías de los novios llegan a las tablas

Las changuerías que se hacen cuando se está enamorado o enamorada dan vida a la comedia A janguear con mi ex, reposición que se presentará el próximo domingo, 12 de agosto, en Bellas Artes de Santurce.

La pieza teatral de Carlos Vega integra las actuaciones de Giselle Ortiz, quien interpreta a Yolanda, la esposa de Jaime (Carlos Vega); Modesto Lacén, quien encarna a Rafa, el ex de Yolanda, y Naymed Calzada, que interpreta a Lorena, la ex de Jaime.

La historia de humor negro se desarrolla cuando el matrimonio, entre Yolanda y Jaime decide invitar a sus respectivas exparejas a una cena en su apartamento.

“Las parejas hacen unas changuerías cuando están enamorados y el texto de Carlos Vega ha gustado mucho porque se acerca a la cotidianidad del verbo. Esta gente habla (las parejas) como hablamos todos”, observó Calzada en entrevista con Metro.

“Una de las ridiculeces que hacemos es cambiarnos los nombres por zanganerías, llamarnos por apodos y llamarnos por teléfono a cada cinco minutos con la excusa de que queremos escuchar la voz de la otra persona”, ilustró.

Su personaje es la que “forma los enredos” en la obra que girará por teatros en Santurce, Ponce, Mayagüez y Humacao.

“Ella es la que forma los enredos porque Lorena está todavía enamorada de Jimmy (en vez de Jaime) y ella es la que comienza a jugar… y a hacer esas zanganerías. Soy de las que pienso que no siempre que vamos al teatro tenemos que aprender algo; pero, si algún mensaje podemos sacar de esta comedia, es que no debemos nunca invitar al ex a nuestra casa”, señaló entre risas.

En un tono más serio, consideró que apoyar el teatro y, a su vez, el talento local es también un modo de “hacer algo distinto”.

“El teatro es algo bien diferente. Es otro tipo de jangueo y sobre todo este tipo de teatro, que, al ser comedia, te saca de la rutina de lo que normalmente se hace y sales feliz, con una energía chévere. Te despejas completamente. Creo que estamos en un buen momento para hacer cosas distintas”, instó la actriz.

Para más información, puede comunicarse al 787-792-5000 o acceder a tcpr.com.

La obra subirá a escena en varios teatros

Luego de presentarse en el Centro de Bellas Artes de Santurce, llegará al Teatro La Perla en Ponce el 18 y 19 de agosto, y al Teatro Yagüez el 25 y 26 de agosto.