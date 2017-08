"La Taína" revela que vivió duros momentos tras operación

La exmodelo Noris Díaz “La Taína” relató lo que vivió luego de su cirugía de reemplazo de cadera.

“El proceso ha sido bien difícil. Un proceso dónde yo pasé por una depresión. Me sentía que, decía ‘Señor no puedo, estoy cansada’. Era verme que tenía que estar en una silla de ruedas, en un andador, coger las terapias, saber que no podía hacer muchas cosas que antes hacía”, dijo Díaz a Lo Sé Todo.

Sin embargo, la exanimadora contó que aunque ese momento fue “muy duro”, “me conecté con mi Padre completamente, y ahí cambió todo”.

También dijo que tuvo que recibir tratamiento médico para la depresión, y durante todo ese proceso recibió el apoyo de sus pastores y hermanos de la iglesia.

Esta confesó que llegó a pensar que no se iba a levantar de la silla de ruedas, pero luego asimiló que “es un proceso”, aunque “eventualmente a lo mejor me tienen que hacer la otra, pero que sea la voluntad de Dios”.

“La Taína” fue operada el pasado mes de mayo tras sufrir una necrosis avascular.