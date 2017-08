Brenda Azaria buscará otra corona

Las palabras me faltan para describir el orgullo que siento al representar a mi hermosa ISLA, MI BANDERA, MI GENTE, MI PUERTO RICO 🇵🇷. Como siempre he dicho, Dios obra por senderos misteriosos y hoy puedo decir que nuevamente tengo la bendición de levantar la bandera puertorriqueña 🇵🇷 por donde quiera que vaya como “Miss Grand International Puerto Rico”. Mi misión es y será el hacer brillar el nombre de mi patria donde esté. El apoyo de mi gente será mi motor para continuar esta travesía donde pondré todo mi esfuerzo, respeto y dedicación para enaltecer nuestra Isla del Encanto. Con mucho amor y orgullo una vez más dejo de ser Brenda Azaria para convertirme en Puerto Rico 🇵🇷. Por mi gente, por Mi Pueblo, POR MI ISLA DEL ENCANTO soy … Miss Grand International Puerto Rico 2017 !!! #Model #Queen #Blessed #Newadvertures #PuertoRico #Boricua #MissGrandInternational

