Se retira María Elena Salinas de Univisión

Luego de 36 años de labores, la periodista María Elena Salinas anunció su salida del Noticiero de Univisión.

“Es hora de cambiar de rumbo”, dijo Salinas, quien indicó que “me dedicaré a ser una periodista independiente y productora entre otras cosas”.

En un video al finalizar su presentación en el noticiero, Salinas informó que saldrá de la cadena hispana a finales de año.

“No me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”, aclaró la veterana comunicadora.