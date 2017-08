Jovani Vázquez envía fuertes mensajes a Eli Fantasy

El llamado ‘seductor de las estrellas’ Jovani Vázquez vuelve a crear controversia tras enviarle unos fuertes mensajes a la bailarina exótica Elinnette Rodríguez, mejor conocida como Eli Fantasy.

“Por tu boqueta perdiste mi respeto” y “Eres hipócrita y falsa”, fueron parte de los mensajes que alegadamente le envió el exnovio de Indy Flow a la Miss Universe Yauco 2015. Los mensajes fueron publicados ayer, miércoles en el programa “Lo sé todo” (Wapa TV).

La disputa entre ambos tal parece que comenzó cuando Jovani aseguró en “Dando candela” (Telemundo) que buscaba destronar a su expareja con Eli.

Sobre esto, la bailarina sostuvo en sus redes sociales que no era “marioneta de nadie”.

“Yo no me voy a dejar manipular por ti, ni por la prensa. Sigan diciendo cosas que no son. Yo tengo familia, allá cada loco con su cuento”.

