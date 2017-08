Pasaporte de Ozuna en vehículo ocupado en asesinato de Tonka

Un pasaporte del artista de reguetón Ozuna, es uno de los documentos encontrado por las autoridades en el interior de uno de los vehículos ocupados esta mañana en relación al asesinato del narcotraficante Carlos Báez Rosa, conocido en el bajo mundo como “Tonka”.

La información la brindó a Metro el jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Luis Pabón Bosque.

De acuerdo con Pabón Bosque, tras la muerte a tiros de “Tonka”, esta madrugada en el callejón Villa Real del Paseo Lineal en Cantera, se ocuparon dos vehículos: una Toyota Sequoia color gris de 2008, donde viajaba la víctima, y una Land Rover color blanca de 2016, que las autoridades creen es del rapero, aunque no está a su nombre.

Este vehículo fue ocupado por permanecer encendido en el área donde cayó el cuerpo. En el mismo, se ocuparon tres teléfonos celulares, 6,585 dólares en efectivo y documentos personales del artista, entre ellos su pasaporte.

En entrevista con Metro, el jefe de CIC de San Juan, dijo que el rapero se encontraba en la escena y que agentes lo abordaron para entrevistarlo, pero que no emitió comentarios y abandonó el lugar.

“Lo citamos para que compareciera a una entrevista pero no ha venido, lo estamos buscando. De no llegar estaríamos acudiendo al tribunal para obligarlo a que comparezca”, dijo Pabón Bosque, destacando que al momento, el artista no figura ni como sospechoso, ni “como persona de interés”.

Agregó que como de costumbre, (en casos de asesinatos), las autoridades federales se suman a la pesquisa.

Respecto a “Tonka”, quien presentaba múltiples impactos de bala, Pabón Bosque dijo que poseía un amplio récord criminal: tentativa de asesinato, restricción a la libertad, violaciones a la Ley de Armas, entre otros.

Con este crimen, suman 397 los asesinatos en lo que va de año.