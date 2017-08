Más pertinente que nunca obra teatral sobre el Sida

Por: Manuel Ernesto Rivera

En momentos en que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico siguen tomando medidas que eliminan derechos a los miembros de la comunidad LGBTT, la clásica pieza teatral Ángeles de América regresa a la escena teatral local para crear conciencia sobre el Sida, enfermedad que se dio a conocer en 1985 y para la cual 32 años después todavía no tiene cura.

Además, se presentará en momentos en que en Puerto Rico la incidencia (nuevas infecciones) es más frecuentes entre hombres que tienen sexo con hombres, según nuevas estadísticas del Departamento de Salud.

“En este momento, en el 2017, tiene pertinencia. Su temática gira en torno a esa gran epidemia del Sida cuando en el ’85 fue ese gran ‘boom’ bajo el mandato de Ronald Reagan. La perspicacia que se tenía acerca de la misma epidemia que pasaba solamente entre drogadictos o personas de la comunidad homosexual, lésbica y realmente hoy en día en el 2017 no hay una cura todavía y hay temas que aún muchas personas desconocen y yo estoy seguro que Ángeles en América revive toda esa temática que se vivió en el 1985 y que hoy en el 2017 seguimos viviendo”, dijo a CyberNews el actor Cristhian Fraguada, quien interpreta dos de los personajes.

El actor y educador dijo que la obra incluye diferentes encuentros sexuales “muy cuidadosamente llevados y guiados” que sirven para educar al público y hacerlo reflexionar sobre sus prácticas sexuales y la importancia de proteger “nuestro templo más sagrados que es nuestro cuerpo y la salud”.

“Tú puedes ver cómo a veces el desenfreno, el descontrol o la misma calentura de una persona puede llevarte a tener relaciones sin la protección debida, sin esa conciencia que hoy día tenemos un poco más y yo creo que educa no solamente en el acto sexual, educa también sobre el compromiso de amor de una relación”, dijo Fraguada.

La pieza teatral también te invita a pensar y reflexionar sobre la amistad y el verdadero amor pues verás los personajes que están ahí cuando se necesitan y quiénes huyen y te abandonan ante el contagio de la enfermedad.

“Tiene una conciencia psicológica y salubrista en todo lo que es el contexto de la obra”, añadió el actor de la obra que es dirigida por Benjamín Carmona.

Fraguada sisotuvi que los derechos del hombre y de la mujer “son derechos y punto”. Por ello, emplazó al gobierno local a preservarlos.

“Esos derechos se respetan, esos derechos no se niegan no importa tu estatus social, tu religión ni tu raza. Cuando se habla de derechos somos todos o no somos nadie. Así que este gobierno y todos los que vienen deben proteger las leyes que ya se han creado. Cuando tú escuchas una “Tata” Charbonier, por ejemplo, que está pelando los derechos de nuestro país, no tan sólo los derechos sexuales, sino los salubristas cuando quieres oponerte al cannabis, que es un asunto científico”, criticó.

El elenco está integrado por Jaqueline Duprey, Carlos Miranda, el cantante y actor cubano Iván Albelo, Kairiana Núñez, Leonardo Castro y Gabriela Saker, quien además de actuar es la productora.

La obra que ha ganado innumerables premios, incluyendo el Tony, se presentará dos fines de semana, del 4 al 6 de agosto y del 11 al 13 de agosto, en el Teatro Victoria Espinosa.