Fallece actor de El señor de los Cielos

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia comunican el sensible fallecimiento del intérprete Enrique Anaya, acaecido el 29 de julio en la Ciudad de México. Tenía 48 años. Trabajó para TV Azteca en programas unitarios y telenovelas como “Cuando seas mía”,”Pobre rico pobre”, “Nada personal” y la más reciente “Las malcriadas”. Así como para ARGOS y Telemundo en telenovelas como “Infames”, “El señor de los cielos” y “Vuelve temprano”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.

A post shared by ANDI México (@andi_mexico) on Aug 1, 2017 at 8:19am PDT