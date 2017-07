Jennifer López y su amor se van de paseo

“just like a child at play… 🎶” #freestyle #NY #Bronxbaby#whachuknowboutit #topdown #ponytail #hoops #hotboyfriend #13 #jeeplife #takingusback #feelinglikeakid #80sfashion #musicvideo #summertimefun #liveyourlifetothefullest

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 30, 2017 at 7:54pm PDT