Ozuna le baja fuerte a quienes lo criticaron

El cantante de reggaeton Ozuna, protagonizó ayer un escándalo cuando en pleno concierto golpeó con su micrófono a uno de los guardias que se supone vigilara la tarima mientras él deleitaba a su público.

“¿Tienes problemas? Papi, bájate, que no puedes estar aquí. Ayer fue lo mismo”, le dijo el artista al hombre que rehusó hacerle caso. Al ver que el guardia no se bajó, el boricua no lo pensó dos veces y lo agredió en la cabeza con el micrófono que utilizaba.

Las fotos y videos del momento recorrieron rápidamente el internet y las críticas por parte de los cibernautas no se hicieron esperar. No obstante, el joven de 25 años no se quedó y le respondió a quienes lo criticaron por sus acciones.

El reguetonero explicó que al agredido se le había notificado en varias ocasiones que no podía estar allí y continuaba subiendo a la tarima.”Porque sea sea humilde no voy a dejar que venga cualquiera a jode… Me faltó el respeto y por eso actúe de la manera que vieron”, expresó Ozuna en las redes sociales en donde también dejó saber que el guardia le mentó su madre.

“Un artista hace algo bueno y nadie dice nada solo basta un incidente para que todos te juzguen así es la vida y el precio de la fama”, añadió al tiempo en que notificó que dejará de usar su cuenta de Instagram por haber hablado negativamente de él.

Me faltó el respeto y por eso actúe de la manera que vieron por ser humilde no me tengo que dejar de nadie entienda eso y no hablen sinsaber — Ozuna (@ozunaojosclaro) July 30, 2017

“La humildad ante todo” gente por que sea humilde no voy a dejar que venga cualquiera a joderme, le faltó el respeto a mi madre con lo que+ — Ozuna (@ozunaojosclaro) July 30, 2017