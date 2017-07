Primer "stand up" completo de Chente Ydrach se va viral

A solo horas de ser publicado el vídeo especial “Chente Ydrach Live”, del comediante Chente Ydrach desde San Juan, logró destacarse y actualmente cuenta con más de 115 mil views.

Con motivo de la celebración de los 200 episodios de su vlog, el artista decidió compartir en su canal de vídeos en YouTube su “primer stand up” de larga duración.

Fue filmado durante su show “Dándolo todo” en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

En cuanto a la decisión de publicar el vídeo en YouTube, Chente explicó, “es algo especial, un regalo a mis seguidores en mi misión de hacer reír”.

“Noté que tengo un porcentaje de audiencia y seguidores que pertenece a países de Centro y Sudamérica, y como ellos desconocen a lo que yo me dedico, quise compartir el material. De igual forma, los boricuas que no tuvieron la oportunidad de ir al show se lo podrán disfrutar, y los que aún no se atreven a ir a uno de mis shows podrán ver mi estilo de comedia”, puntualizó.

El comediante representó a Puerto Rico en Youtube Spaces London como influencer, creando contenido para una película.

Chente aparecerá en la pantalla grande por su participación en las cintas “Sol de Medianoche” y “Vico C: La vida del filósofo”, pautadas para estrenar este año.

El artista sigue desarrollando sus plataformas de Masacote, Sesiones, Solpresa y su Vlog, disponibles en el canal de YouTube.

El podcast Masacote es el más escuchado en la Isla y cuenta con más de 160 entrevistas a personalidades.

Chente Ydrach es, también, anfitrión de la quinta temporada del taller “Trépate aquí stand up comedy”, que se realiza cada sábado, a las 9:00 de la noche, en Celebrate Puerto Rico en la calle San Justo en el Viejo San Juan.

El comediante construye un nuevo estudio para continuar desarrollando contenido para su canal de YouTube.