J Álvarez con inquietud de desarrollar empleos

El cantante urbano J Álvarez quiere servir de instrumento para ayudar a otros talentos emergentes.

El padre de los gemelos de cuatro años Alexander Javid y Javid Kazniel Álvarez explicó que “estamos trabajando con Carlitos Rossy desarrollando varios artistas de hip hop y trap”.

“Estamos trabajando con Gonza y esperando que Persa La Voz salga de la cárcel. Tenemos varios prospectos para sacarlos a la calle con manejo y booking”, expsuso.

“Mi pasión es la música y mi pasamiento es desarrollar talentos. Me gusta estar con ellos en el estudio y desarrollar la música. Puedo crear muchos empleos no solo con los artistas sino con el crew de talentos que esté con ellos como los managers, coristas y DJ… Necesitamos crear empleos y ayudar a todo el mundo”, añadió.

“Estoy viendo un movimiento gigante con los artistas nuevos y cada vez que sale uno se pega más fuerte que el otro. Veo también que los muchachos están representando muy bien nuestro género”, consideró.

Entretanto, el exponente sigue cosechando los éxitos de sus esfuerzos. Ejemplo de esto es el Disco de Oro, certificado por la RIAA (Recording Industry Association of America), por las altas ventas de su sencillo “Rico Suave”.

“Eso fue una bendición porque fue el primer sencillo que lanzó bajo mi propia disquera On Top of the World Music”, manifestó entusiasmado.

El tema cuenta con más 55 millones de vistas en su canal de YouTube.

Actualmente promueve el sencillo “Esa boquita”, compuesto y producido por J Álvarez en colaboración con Elliot Feliciano y Sheeno “El Sensei”.

La canción se refiere a la sensualidad que tiene la mujer “que dice muchas cosas sin hablar solo con hacer gestos”.

“A nivel musical es un tema bien movido, perfecto para bailar”, invitó.

El videoclip filmado en Miami, Florida y dirigido por Ulysses Terrero, cuenta con más de 20 millones de reproducciones.

Durante el mes de junio, J Álvarez sigue su gira de promoción titulada “La fama que camina” con presentaciones en Europa, Los Ángeles, Miami y Puerto Rico, entre otros países. Luego continuará por Latinoamérica, según adelantó.