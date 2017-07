Empresario italiano le roba un beso a Ariadna Gutiérrez

La ex Miss Colombia y primera finalista de Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez, confirmó estar soltera tras unas imágenes que se hicieron virales hace unas semanas, donde aparecía con el empresario italiano Gianluca Vacchi.

“Fue muy chistoso ver todo lo que ocasionó esta fotografía, pero no, él es un gran amigo. La verdad que es una persona increíble, superchistoso, es un bacán, es un amor, pero no, me da risa ver como la gente especula y dice todas esas cosas chistosas, pues no”, dijo la joven en entrevista con Hola TV.

Sin embargo, ahora corre por la Internet un video, donde aparece el elegante europeo cantando y bailando la canción “Robarte un beso”, interpretada por los colombianos Carlos Vives y Sebastián Yatra. Al final del mismo, el italiano se levanta de su asiento y besa a la guapa modelo.

Mira el video

Entrevista con Hola