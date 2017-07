Ximena Duque anuncia su segundo embarazo

Las promesas de Dios se cumplen… TODOS los anhelos de tu corazón se cumplen…. así es, ahora seremos 4 mejor dicho 6 🐶🐶. Estamos felices es un bebe muy muy deseado… Se preguntarán por qué espere tanto para anunciarlo y la verdad es que quería pasar los meses más cruciales del embarazo y asegurarme que todo estaba bien además de haber estado muy enferma, todos los malestares TODOS los tuve pero ya me siento fuerte y con mejor semblante 😊😊ahora espero disfrutar cada segundo de está hermosa bendición junto a mi esposo @jayadkins3 que es un ser maravilloso, un hombre que a hecho todos mis sueños realidad y junto a mi hijo @carabiascristan que siempre será mi primer amor y mi gran bendición… Gracias papá Dios por consentirme de esta manera. Besos para todos ustedes que me han apoyado y se que ahora estarán muy pendientes de mi embarazo ❤️❤️❤️. Gracias @pipejaramillos por haber capturado una vez más un momento tan especial en mi vida, WE LOVE YOU!!! #familia #family #embarazo #pregnant #amor #love

