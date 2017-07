Revuelo en redes por las cejas de mujer en discurso de Trump

Una mujer captó la atención de los cibernautas por el maquillaje de sus cejas durante un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de que el mensaje del presidente abordaba el tema del Obamacare y el futuro de la cubierta de salud, la discusión pública de las personas en las redes sociales se desvió ante la curiosidad que provocó entre los ciudadanos.

Aunque se desconoce quien es la mujer simpatizante de Trump que acompañaba a un grupo de personas al fondo de su mensaje, los usuarios no tardaron en echar a volar su imaginación al reaccionar a la imagen.

When you realize that your eyebrows are a victim of Obamacare. pic.twitter.com/k8DCZq17ot

I wonder how much they paid her to do her eyebrows like that so everyone’s distracted away from Trump pic.twitter.com/n0bnabSwe5

— Captain Morocco🇲🇦 (@AtIasLion) 25 de julio de 2017