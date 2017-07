Alba Reyes rompe con sus miedos y publica foto en bikini

La ex Miss Puerto Rico Universe 2004, Alba Reyes Santos, se puso un traje de baño de dos piezas, se tomó una fotografía y la publicó en sus redes sociales con un extenso mensaje lleno de positivismo.

La también segunda finalista de Miss Universo 2004, que ganó la australiana Jennifer Hawkins, aseguró en el dicho texto que hace cinco años no se ponía un bikini y que se sintió “gorda” y “fea” al momento de verse en el espejo.

“Hoy después de más 5 años me puse un bikini, pensé que si hablo tanto sobre amarnos a nosotras mismas y aceptarnos tal cual somos debía empezar conmigo. Confieso que me tome la foto muy entusiasmada, pero luego de ver la foto sentí vergüenza. Me sentí gorda, fea, inadecuada. Senti terror al verme tal cual soy, más aún de que me vieran tal cual soy y que esa imagen que tienen de mi se desmoronará por completo. Miedo a las críticas de aquellos que me dirán gorda y fea, aquellos que dirán que carajo le pasó cuando me comparen ccomo es costumbre con la imagen perfecta de una Miss. Confieso que yo misma acabo de hacer todas esas cosas. Por varias horas descarte por completo la idea de compartir esta imagen. Pero aquí está, y les dejo las comparaciones para que no pasen trabajo. Han pasado 13 años, y muchas cosas en ellos. He subido y bajado de peso, he vuelto a estar en forma y he vuelto a engordar, las situaciones personales, profesionales y económicas a veces afectan la posibilidad de dedicar horas del día a vernos bien, no son excusas, no deberían serlo pero es mi realidad. Me encanta comer, y suelo comer por mis emociones lo que no es una relación saludable con la comida pero a veces un momento de felicidad vale la pena, aunque como muchos dicen talvez como nos sentimos después no lo valga” (sic.), lee parte del texto que escribió la cidreña, donde también colocó imagénes de cuando participó en Miss Puerto Rico Universe y Miss Universo 2004.

“Al final del día es importante aceptarnos y amarnos tal cual somos. Que si a veces quiero verme igual que hace 13 años? Claro! Que si me siento mejor en muchos sentidos cuando estoy en forma? Claro! Pero amarnos y aceptarnos, significa que somos capaces de hacer ambas cosas, amarnos tal como somos, flacas, sobrepeso, fit, promedio y también querer llegar a donde sea queremos llegar o quedarnos donde estamos. Pero siempre me ha parecido hipócrita que le digamos a todo el mundo que deben amarse como son solo cuando nosotras hemos pasado por grandes sacrificios para vernos igual que todas esas modelos, reinas y actrices que vemos en las revistas. Esta soy yo! Con quizás 20/30 libras demás, con dolor de espalda por ellas, queriendo llegar a un peso más saludable y sin duda acepto queriéndome ver cómo antes pero amando quién soy hoy(y trabajando en ello)! #amorproprio #autoestima” (sic.), culminó Reyes Santos.

La imagen cuenta con más de mil de reacciones en la cuenta de Facebook de la exbeldad boricua y con cientos de comentarios positivos hacia su figura.

Mira las fotos