Concursante de "Nuestra Belleza Latina" se declara lesbiana

Gracias por sus comentarios en mi ultima foto! 🌹 Soy una persona transparente y con el corazón abierto. Soy una #Latina que cree y hace lo que siente sin miedo y sin máscaras. Vivimos en un mundo que día a día se transforma y mi generación lo entiende. Gracias por su apoyo! 🌹Los prejuicios para mi no existen, vivir feliz y con amor es en mi opinión la mejor manera de aportar a un mundo mejor! . Thank you for your comments on my last photo! 🌹 I've always been a transparent person with an open heart. I am a Latina who believes and does what she feels without fear and without masks. We live in a world that is transformed day by day and my generation understands it. Thanks for your support! 🌹Judging others doesn't exist in my world. Living happy and with love is in my opinion the best way to contribute to a better world! Dress @ootdfash Heels @lolashoetique . #LiveHappy #Love #Respect #BeYou #BeFree #Respeto #Amor #LoveWins #Awaken #JossieStyle

A post shared by J O S S I E O C H O A (@jossieochoa) on Jul 23, 2017 at 3:13pm PDT