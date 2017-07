Herbert Cruz lamenta la muerte de Elliott Castro

“Gracias, Elliott. Gracias por tu legado, por tu don de buena gente, por darte a querer. ¡Hasta luego!”, publicó el artista en su portal de Facebook.

El histrión subrayó a la agencia Inter News Service (INS) que “conocí a Elliott cuando lo invitamos para el programa ‘Noche ilegal’ en Univisión Puerto Rico”.

Recordó, “hicimos el encuentro entre Elliott Castro y ‘Elliot Castrado’. Él se vacilaba el personaje. Tenía un gran sentido del humor, ¡era un tipazo! Todo un caballero, sencillo, buena gente. Nos fue a ver al Teatro Ambassador en la última gira que hicimos de ‘Los Ilegales’ y compartimos luego del show; una gran persona”.

Herbert Cruz explicó a la agencia INS que lo inspiró crear el personaje de “Elliot Castrado” la felicidad del periodista al ofrecer la información deportiva.

“Siempre me llamó la atención lo feliz y contento que estaba cuando narraba los deportes. Nunca había visto una persona con ese entusiasmo. Eso en particular fue lo que más me motivó para la creación del personaje”, manifestó.

El respetado periodista deportivo Elliott Castro falleció hoy, a las 10:30 de la mañana, de un paro cardio-respiratorio en un hospital de Bayamón.

Castro, quien se desempeñó como comentarista en múltiples eventos deportivos internacionales y torneos locales, sufrió un derrame cerebral el pasado 29 de mayo, por lo fue ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital San Pablo en Bayamón.