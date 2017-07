Muere actor de Home Alone a los 72 años

El afamado actor de la película Home Alone, John Heard murió en Palo Alto, California, cuando fue hallado ayer en una habitación de un hotel muerto, de acuerdo con TMZ.

Tras quedarse en reposo en un hotel de este estado luego de tener una cirugía en la espalda baja, personal del hotel encontró al actor de 72 años muerto en su cama, según reportó el portal de chismes.

No obstante, aun no se confirma la causa de la muerte porque las autoridades continúan con la investigación.

Heard se dio a conocer más con su personaje de Peter McCallister en la película Home Alone (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992). Por el cambio de actores, no participó en las otras tres entregas que tuvieron mucha menos —sino nada— de popularidad.

El estadounidense también apareció en Big, Beaches, Gladiator and Pelican Brief, Miami Vice, The Sopranos y la primera película de Sharknado.

Mire alguna actuación de Heard.