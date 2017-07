Netflix redobla su apuesta por el cine con "Bright"

Después de revolucionar la producción de series y el consumo de televisión, Netflix redobló hoy su apuesta por el cine al presentar en la Comic-Con la cinta “Bright”, una superproducción que promete calentar aún más el debate sobre la entrada de la plataforma digital en el negocio fílmico.

Dirigida por David Ayer (“Suicide Squad”, 2016) y con un reparto estelar liderado por Will Smith y en el que también sobresalen Joel Edgerton, Noomi Rapace y el venezolano Édgar Ramírez, “Bright” acaparó hoy muchas miradas en la jornada inaugural de la Comic-Con de San Diego (EE.UU.), que hasta el próximo domingo será el epicentro mundial del entretenimiento y la cultura popular.

El equipo de “Bright” se paseó con todos los honores por el Hall H, el salón más distinguido de la Comic-Con con capacidad para 6.500 personas, pero gran parte del eco mediático sobre este largometraje giró hoy en torno a la entrada de Netflix en el cine y si este movimiento del gigante digital beneficiará o no a los creadores.

Los corrillos de la industria echan humo con este tema, especialmente tras la polémica en el último festival de Cannes cuando dos cintas de Netflix, “Okja” de Bong Joon Ho y “The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach, formaron parte de la competición oficial.

Posteriormente, el certamen se vio forzado a modificar sus reglas para que al año que viene las películas que luchen por la Palma de Oro deban ser estrenadas en pantalla grande.

Ante este asunto que podría alterar el esquema tradicional de distribución y producción fílmica, parece que los tótems de la industria se ven obligados a posicionarse a favor o en contra de Netflix y del poder de su músculo financiero.

Así, el realizador Christopher Nolan, que estrena esta semana “Dunkirk” y que aboga por lo excepcional de la pantalla grande, dijo en una entrevista reciente con el medio especializado Indiewire que Netflix tiene una “extraña aversión” a apoyar los estrenos en cines y cargó contra la “política sin sentido” de hacer coincidir los lanzamientos en “streaming” (emisión en línea) y en salas.

Pero en el bando contrario tampoco faltan voces de peso como la del director Martin Scorsese, que ha reunido a Robert De Niro y Al Pacino para su cinta “The Irishman” producida por Netflix y que contará con un presupuesto estimado de unos 100 millones de dólares.

Con este telón de fondo, el director David Ayer y el actor Will Smith tomaron partido hoy en el debate durante la rueda de prensa sobre “Bright”, que se estrenará en diciembre y que según algunas estimaciones ha costado también cerca de 100 millones de dólares.

“Tengo una hija de 16 años, una de 19 y otra de 25, por lo que sus hábitos como espectadoras son casi antropológicos (…). Todavía van al cine las noches del viernes y el sábado, pero ven Netflix toda la semana. Son dos experiencias completamente diferentes”, argumentó Smith.

Por su parte, Ayer destacó la “libertad creativa” y el respaldo con el que contó para hacer posible “Bright”, una libertad que, en su opinión, quizá habría sido más difícil de lograr en un estudio tradicional.

Así, el realizador aseguró que con este proyecto tenía la “sensación” de estar haciendo algo “diferente” y “especial” y subrayó la confianza que le dieron desde Netflix.

Y Smith afiló esta idea indicando que la principal diferencia de la plataforma digital es que su sistema de suscripciones les permite asumir mayores riesgos.

“Netflix puede hacer una película dura de calificación R (solo para adultos o menores acompañados) por 170 millones. Los estudios no pueden hacer eso si sus ejecutivos quieren estar trabajando el siguiente lunes (…). Cuando haces una cinta tan cara tienes que ampliar tu público, lo que significa que tiene que ser PG-13 (con material sensible, pero permitido a menores)”, afirmó.

Más allá de las discusiones empresariales, “Bright” desveló hoy su primer tráiler, que muestra un Los Ángeles en el tiempo presente pero en el que habitan orcos, seres humanos y elfos.

Ward (Will Smith) es un policía humano que colabora con el oficial orco Jakoby (Joel Edgerton) para superar sus diferencias y proteger un potente objeto que en las manos equivocadas podría provocar una catástrofe.

Smith y Edgerton están acompañados en el elenco de “Bright” por Noomi Rapace, Lucy Fry y el venezolano Édgar Ramírez.

Asimismo, Netflix aprovechó hoy la Comic-Con para anunciar algunos detalles de la adaptación fílmica del manga “Death Note”.

La plataforma digital ha producido hasta ahora largometrajes como “Beasts of No Nation” (2015) con Idris Elba y “War Machine” (2017) con Brad Pitt, mientras que para este año tiene previsto también estrenar “Our Souls at Night” con Robert Redford y Jane Fonda.