Seis canciones para recordar a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

El cantante y líder de la banda Linkin Park, Chester Bennington, fue encontrado sin vida en la mañana de hoy en su residencia en California. Bennington estuvo al frente de la banda de nu metal desde 1999 y alcanzó la fama en el año 2000 cuando lanzaron su primer disco, Hybrid Theory.

En adición a Hybrid Theory, la banda de California grabó seis álbumes entre los cuales se encuentran Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns y su más reciente producción, One More Light.

Bennington fue parte de otros proyectos musicales como Dead by Sunrise, al igual que tomó las riendas de los vocales de Stone Temple Pilots cuando su cantante, Scott Weiland falleció. También hizo colaboraciones con otros artistas como Jay-Z, Santana y Chris Cornell.

Estas son algunas de las canciones por las cuales Bennington será recordado:

In the End



Somewhere I Belong



Crawling



Numb





One Step Closer





What I’ve Done