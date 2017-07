Captain Underpants, a salvar el mundo en calzoncillos

En un año con una buena oferta de cintas animadas (The Lego Batman Movie, Cars 3 y The Boss Baby), llega a las salas de Puerto Rico una simple propuesta que, aunque no pasará a la historia como una de las mejores películas animadas, sin duda causará una reacción positiva en los más pequeños y aquellos adultos que se aventuren a ver una cinta con la palabra calzoncillos en su título, porque no se sentirán manipulados al ver una película para niños con momentos fríamente calculados para que piensen que también la película tuvo algo que decirles.

Captain Underpants es lo que parece: una inofensiva y graciosa comedia para los más pequeños que presenta la historia de dos niños George y Harold (Kevin Hart y Thomas Middleditch, respectivamente) con una imaginación sin límites que la manifiestan constantemente entre bromas pesadas a sus maestros y desarrollando historias en su libro de historietas o comic book que tiene como protagonista al Captain Underpants, un torpe superhéroe que con su capa y calzoncillos enfrenta al villano Professor Poopypants y su ejército de inodoros gigantes. Pero todo se complica cuando hipnotizan al amargado director de la escuela Mr. Krupp (Ed Helms) y este se convierte en la figura titular de la cinta.

El filme, basado en los bestsellers de Dav Pilkey que ha vendido millones de copias alrededor del mundo, traduce de forma eficaz con una sólida animación la divertida historia de estos niños que entre broma y broma presentan como mensaje principal la importancia de la amistad.

A diferencia de compañías como Pixar, el barómetro popular de comparación cuando de animación se habla, Dreamworks Animation y la compañía canadiense Mikros Image mantuvieron la magia de los libros con una brillante y colorida propuesta que eleva el material provocando una experiencia sumamente divertida para todos en la casa.

No podemos pasar por alto la excelente combinación de talentos que prestaron sus voces para lograr conectar con los personajes principales. En entrevista exclusiva con Metro, Middleditch, Hart y Helms confesaron que fue la primera vez en una cinta animada que se les permite mano libre para la improvisación, indudablemente una aportación significativa en el producto final.

En resumen, si quieren desconectarse y disfrutar junto a los más pequeños de la casa, de una graciosísima película sobre un inusual superhéroe, no se pueden perder Captain Underpants.