Milly: “La lactancia es un proceso hermoso”

Siempre las madres experimentan dudas sobre la crianza de los hijos, los cuidados y bienestar, especialmente aquellas que son primerizas. Es por esto que se crean redes de apoyo para compartir recursos y sugerencias, como el proyecto Los diarios de la teta, de la periodista de Univisión Milly Méndez.

“Era algo que tenía en mente para hacer durante el proceso de la lactancia para dar apoyo y, a la vez, recibir el apoyo de todas esas madres que como yo están lactando a sus hijos. En este proceso el apoyo es bien importante”, explicó la madre de Milena, fruto de su amor con el también comunicador Julio Rivera Saniel.

Es por esto que cada jueves, a través de Facebook Live, compartirá con los usuarios sus vivencias y experiencias del proceso de lactancia.

“Lo que busco es compartir mis experiencias como madre lactante y madre primeriza, y que otras mujeres también compartan sus experiencias conmigo. Soy nueva en todo esto y estoy aprendiendo en el camino”, plantea entusiasmada.

“Este es un proyecto que no solo va dirigido a la mujer porque el hombre juega un rol bien importante en el proceso de la lactancia, y lo digo porque mi esposo me ha apoyado mucho, y conozco otros que también han ayudado mucho a sus esposas. Para mí ha sido vital el apoyo tanto de mi esposo, mi familia y compañeros de trabajo, porque lactar es hermoso pero es un reto. No es fácil y por eso es bien importante el apoyo”, compartió.

El proyecto ha sido bien interesante porque, además, le permitirá brindar consejos con la ayuda de expertos.

“Hay muchas dudas de índole médico y la forma más responsable es que cada jueves se pueda llevar un recurso o presentar otra madre que pueda compartir sus experiencias. Este jueves estaré junto al pediatra Mario Ramírez”, adelantó.

Próximamente también contará con la presencia de un experto en derecho para las madres lactantes.

Los diarios de la teta

“A muchas personas no les gusta utilizar el término teta por su connotación sexual, pero teta significa ‘una conexión y una forma de cómo puedo alimentar a mi bebé’. Quería romper con esos esquemas porque la palabra teta no es mala, es algo tan natural y algo tan hermoso que Dios nos dio para amamantar y alimentar a nuestros hijos”, expuso del nombre del proyecto.

Por otro lado, aconsejó a las madres a lactar a sus hijos y a no claudicar en el intento.

“Lactar es algo hermoso. Es retante y muchas veces quise enganchar los guantes. Pero a mí me ha ayudado mucho llevar el proceso un día a la vez y con mucha paciencia”, aconsejó, quien regresó a laborar en mayo.

Los diarios de la teta se presentará todos los jueves a las 7:30 a través del Facebook Live de la cuenta de Milly Méndez. Mediante una alianza con Metro, el programa también podrá verse en las redes sociales de Nueva Mujer.

