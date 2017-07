Laura Bozzo llora al hablar de su ex

La presentadora de televisión Laura Bozzo no pudo contener las lágrimas al recordar el cariño que le tenía su padre a Christian Zuárez, su expareja.

“Para mi papá Cristian era su adoración”, confesó Bozzo vía telefónica al programa de televisión peruano Tengo algo que decirte.

Entre llanto, Bozzo dijo que Christian fue quien vistió a su progenitor cuando murió.

“A mí me duele terriblemente tener que escuchar todas estas cosas en televisión, porque no me parecen justas”.

Bozzo se defendió de las acusaciones que hiciera en su contra su ex cuñado, al asegurar que esta lo había maltratado durante su relación con Cristian.

“No me parece justo que digan que yo he maltratado cuando toda mi vida lo único que he hecho… es que no se acuerda cómo conocí a Cristian Zuárez y cómo les cambié la vida a todos. Es muy doloroso para mí, lo digo con toda sinceridad”, aseguró la conductora del desaparecido programa “Laura en América”.

Asimismo, pidió que dejaran de nombrarla para “hacer ratings”. “Ya que dejen de mencionar mi nombre, por favor. Ya no tengo nada que ver con los Zuárez. Ya fueron, ya se acabó”, expresó.