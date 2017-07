Ella es la mujer que le robó un beso a Carlos Vives

Amo a Colombia y gracias por creer que soy colombiana como muchos medios lo anunciaron el día de ayer. Soy Mexicana, vivo en Montreal y el APASIONADO beso que le di a #carlosvives fue en su concierto de Montreal Quebec mientras cantaba Carito💋 Geniales los comentarios si el beso fue planeado o no, y por cierto muy creativos y divertidos! Bonne journée à tous😘#ContigoAlAire #cfmb1280am #lovecolombia #carlosvives #vallenato #caracoltv #mexico #colombia #canada #montreal #peopleenespanol #chelytorres

