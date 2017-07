Daniela Droz regresa a la música

Daniela Droz dejó su carrera musical para expandir sus horizontes profesionales, y no fue hasta ahora, que decidió regresar a la palestra musical.

“Estoy muy contenta porque de la mano de Metro con quien estaré también colaborando (en otro proyecto), llega esto que estuve pensando por muchos años y no había tenido la oportunidad de desarrollar. Así que luego de la renuncia en radio y que se cancelara La Noche Encima, pensé que era el momento perfecto para desarrollar el concepto musical”, comunicó entusiasmada en primicia con Metro.

“Voy a cumplir cuarenta años y tengo que hacer algo memorable. Por eso pensé en montar un concepto en el que amenizará yo misma y por esto decidimos celebrar el cumpleaños con mi orquesta cantando en vivo en el Uforia Lounge”, explicó.

La también empresaria, dueña de la academia Drama de actuación, canto y baile, manifestó estar “bien emocionada porque este regreso a la música marca muchas cosas en mi vida”.

“Sé que será una noche muy especial y sé que me voy a emocionar porque mi carrera musical fue una etapa bien bonita pero a la vez fue bien atropellada. Tuve que dejarla a un lado para no hacerme daño. La dejé ahí pero siempre estuvo ahí”, admitió a este diario.

La intérprete de la “Dama de hierro”, “Debo contar hasta diez” y “Por qué me fallaste”, compartió que por muchos años le preguntaron el por qué no regresaba a la música.

“Hace más de 15 años que no canto. Pero lo que quiero es divertirme esa noche y ofrecerles al público un show completo para celebrar y para que disfruten. Siempre me preguntaban y ahora se abrieron las puertas. Si pasa algo después de eso, pues gloria a Dios, vamos a estar ready”, indicó.

Pero no solo cantará merengue. “Voy a cantar otros ritmos musicales. Lo que pueden esperar es que será algo bien bailable y alegre como la gente me conoce”, adelantó.

Al preguntarle si pudiese darse un junte en tarima con su ex, a carcajadas respondió que si se diera la oportunidad estaría dispuesta hacerlo porque ambos se respetan mutuamente como artistas y existe la madurez para hacerlo.

Por otro lado, Daniela Droz quien estará colaborando para Nueva Mujer, una plataforma digital del periódico Metro, dirigida a las mujeres informadas, positivas, críticas, profesionales, amorosas, responsables, independientes y felices, nos cuenta más de su vida personal.

¿Cómo haces para organizarte como mujer, madre y empresaria?

“La realidad es que es cierto cuando dicen que cuando uno es madre se siente más agotada y con muchas preocupaciones. Pero la satisfacción de ser madre es algo bien bonita.

Hace poco comencé hacer una rutina de levantarme más temprano para aprovechar más el tiempo y tener más tiempo para compartir con mi hijo. Ese tiempo con él me nutre mucho”.

¿Qué haces para no lastimarte con los mensajes hirientes en las redes sociales?

“Mucha gente se esconde a través de las redes sociales para hacer daño pero muchas cosas nos las leo. A veces como ser un humano pienso en contestar pero me retracto porque no vale la pena perder el tiempo. No lo tomo personal porque muchos comentarios negativos son un reflejo de ellos mismos”.

¿Cómo está tu corazón?

“Nadie se muere por estar soltero, es cuestión de encontrar el propósito de por qué estas viviendo la etapa de soltería. Es bonito sacar tiempo para uno. Pienso la gente se empeña en que debemos estar con alguien, pero esa no es la realidad. Los seres humanos tenemos etapas donde estamos listos para compartir nuestra vida con otras personas y hay momentos que no. Las cosas llegan cuando deben llegar y uno debe tener también la madurez para entender que si las cosas no se pueden dar a nivel de pareja, pues vamos a buscar lo bonito y darle valor a la amistad o al amor verdadero que va más allá de estar empatado con alguien.

En mi caso tengo muy buena relación con mi exnovio y ambos entendimos que no era el momento. Así que fluyo y me disfruto mi vida con mi hijo, con mi familia y mis amigos. Pero lo más importante es que me siento una mujer feliz y plena”.