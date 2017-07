La exreina se lo tenía bien escondido, pero no lo oculta más ¡Confirmado! ¡Andrea Tovar está embarazada!

Andrea es la portada de la nueva edición de la revista TVyNovelas, la cual lleva por título “¡Embarazada!”. Luego de eso la publicación afirma que: “La tercera mujer más bella del universo nos cuenta su historia de amor con el futbolista Julián Guillermo Rojas y revela detalles de sus primeros meses de gestación”.

Hace algunos días la exreina decidió renunciar al programa Soldados 1.0, reality de RCN en el cual estaba participando, y aseguró en aquel momento que su adiós se debían a problemas de colon.

Además de su embarazo, la exreina se tenía bien callada su relación con Juan Guillermo, quien en la actualidad juega para el Once Caldas. No es mucho lo que ha publicado en redes sociales respecto al tema, aunque en las últimas horas subió una foto a su cuenta de Instagram en la cual se ve muy enamorada, pero no se ve claramente la persona con la que se encuentra.

También fue TVyNovelas quien dio a conocer la noticia de la relación de la exreina y el jugador que ha pasado por equipos como Medellín, Santa Fe y Pasto.

