Maripily reacciona a insulto de Molusco

La modelo y empresaria boricua Maripily Rivera respondió al fuerte comentario que hiciera el presentador y locutor radial Jorge Pabón “El Molusco” en redes sobre su boca.

“Boca de cu…”, escribió Molusco debajo de una imagen que compartió en su Instagram de Rivera en la que aparece resaltando sus labios.

El comentario de inmediato desató las críticas de los seguidores, algunos catalogando el acto del comediante como “un ataque a la mujer”.

Por su parte, la modelo reaccionó hoy al respecto con el siguiente mensaje:

“No tiendo a expresarme ni mucho menos prestar atención a asuntos irrelevantes ni a ataques a mi persona por que siempre vienen de las personas menos indicadas para criticar y pues porque durante mi carrera me he convertido en alguien inmune a críticas pues no aportan nada a mi vida. Sin embargo cuando se habla de profesional a profesional hay líneas que no se deben cruzar y que desafortunadamente gente sin ética alguna lo hace. Ayer un conocido locutor en mi país quién desde siempre ha tenido una mala racha en mi contra publicó una foto en la que se expresa de manera despectiva hacia mi… algo que yo no haría ni con el ni con su esposa y mucho menos con sus hijos algo que el nunca ha respetado porque sin pena alguna ha creado su carrera a costillas de la burla hacia otros y haciéndose llamar comediante cuando en realidad no es una comedia sino una burla a toda la clase artística de mi país. Soy una mujer realizada que me disfruto mi familia e hijo criado, mis buenas amistades y las bendiciones que Dios me permite gozar a diario por las que he trabajado incansablemente. La intención de esta publicación es enseñarle qué hay maneras de hacer comedia sin menospreciar a otras personas y que para crear tolerancia y un país sin violencia el ejemplo debe comenzar por nuestras figuras más influyentes. #NoAlBullying”, fueron las palabras de Rivera.

En el día de ayer en entrevista con Lo sé todo por Wapa, Molusco dijo que se trató de “un vacilón” y que ” yo no lo vi nada feo”.