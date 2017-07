Rompe el silencio ex de Piqué

Siete años después, la actriz habló con La Vanguardia sobre su rompimiento con Piqué y las razones por las que nunca quiso dar entrevistas acerca del tema.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional”, dijo Tomás.

Núria aseguró que no le guarda ni guardó rencor a su ex. “Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, confesó.

A preguntas del medio sobre si bailaría una música de Shakira en una discoteca, respondió: “¡Claro que sí!”.