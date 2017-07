Modelo boricua busca convertirse en Man Of The World

El joven modelo y actual Man of The World Puerto Rico 2017, Troy Santana, representará a la isla en la competencia de moda y belleza masculina, Man Of The World, cuya final se celebrará el domingo, 30 de julio de 2017, en Manila, Filipinas.

Santana, de 25 años de edad, partió hoy el 17 de julio a Filipinas, para participar en la primera edición del certamen internacional en la cual participarán representantes de aproximadamente 40 países. “Es la primera vez que me encuentro fuera de mi isla representando a Puerto Rico en un concurso de esta envergadura. Es un honor para mí, pero a la vez una gran responsabilidad. Sin embargo me siento muy seguro de mi trabajo y a la vez confiado en el respaldo de mi pueblo”, dijo el modelo, quien es natural de Orocovis.

El también joven graduado de justicia criminal, mencionó que ha estudiado la cultura de filipinas, así como a trabajando en una rigurosa rutina de nutrición y ejercicios como parte de su preparación al certamen. “Ya me siento más que listo para esta encomienda pues voy con Dios, mi familia y Puerto Rico en mi corazón, indicó Santana, luego de recibir la bendición en una misa celebrada ayer domingo en la Catedral de San Juan, por el Padre Benji, Rector de la iglesia.

Por su parte, el presidente de Míster International Puerto Rico, Miguel Deliz, indicó que el concurso de Man of The World exige un nivel superior cultural de preparación y manejo por parte de los candidatos. “Este certamen establece criterios de intelecto y tiene como expectativa que los delegados de los diversos países sepan cómo representar la idiosincrasia que los identifica”, añadió. De igual modo nuestro delegado estará llevando como obsequio nacional una talla de los Reyes Magos del taller Guayacán por Oscar Figueroa Betancourt y para el intercambio cultural material promocional de la Compañía de Turismo de Puerto Rico por el director ejecutivo Sr. José Izquierdo.

Según Deliz, el certamen de Man Of The World estará evaluando a los candidatos por su intelecto, labor comunitaria así como en la proyección y seguridad en la pasarela de traje de baño, vestimenta formal, y vestuario típico. Para éste último, el delegado puertorriqueño estará luciendo una creación inspirada en “En Los Vejigantes”, este diseño estuvo a cargo de Teresa Ayala en Ponce, el trabajo de pinturas fue del Sr. Ediel Pérez de Cidra y Máscara de la Sra. Raquel “Cucha” Renta de Ponce. Troy Santana estará luciendo un ajuar de los diseñadores puertorriqueños: David Antonio, Lissa Porrata, José Texeira, Osvaldo Morales, Rubén Dario, Lilliana Velázquez, Christian Bernard , Joseph Da Ponte , José Raúl y Tommie Hernández.