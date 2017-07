🎶Tengo un sabor a playa en este cuerpo un sabor a coco que me quema manchas de platano corren por mis venas. 🎶 🎶 🎶 Ismael Rivera . . . Necklace: @karolaco2011 📸👉🏽@astridriveratv

A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Jul 15, 2017 at 6:44am PDT