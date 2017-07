Ed Sheeran debuta como actor en Game of Thrones

Desde hace un año se filtró que Ed Sheeran tendría una breve participación en la temporada 7 de Game of Thrones que se estrenó esta noche en HBO.

El cantante de “Castle on the Hill” apareció a 39 minutos del episodio cuando la peculiar voz de un personaje no identificado llamó la atención de la joven Arya Stark (Maisie Williams) mientras recorría el bosque.

“Las manos de oro siempre son frías, pero las manos de una mujer son cálidas”, dice el personaje de Sheeran sentado junto a la chimenea con un grupo de soldados que se detuvieron para comer algo antes de dirigirse a The Riverlands.

“Es una canción bonita, nunca la he escuchado antes”, dice Arya.

“Es una nueva”, Sheeran responde con descaro.

Hace unos meses cuando le cuestionaron a Sheeran sobre su participación en la serie confesó que no la había visto y que la expectativa que se estaba creando alrededor de ella, era excesiva.

“No lo he visto todavía, sólo sé la escena que hice, lo hice con Maisie, y es decente. Me gusta”, dijo Sheeran. “Nada emocionante sucede en esta escena, sólo tenemos una conversación y ya”.

Además confesó algunos secretos de detrás de las escenas de su escena con Williams.

“No me puse mis calcetines térmicos y estuve afuera en el invierno en Inglaterra durante unas 10 horas”, recordó Sheeran de filmar. “Así que hacía frío.”

Uno de los creadores, David Benioff de la serie tenía tiempo intentando que Sheeran participara en ella y quería provocar que fuera durante una escena con Maisie Williams, pues la chica que da vida a Arya Stark, es fanática del intérprete.

“Durante años intentamos que Ed Sheeran apareciera en el programa para sorprender a Maisie y este año finalmente lo hicimos”, dijo Benioff.

