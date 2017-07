Residente complace a niña que no podía entrar a su concierto

Acá la bella Carmen Gómez mandándome saludos desde Madrid. No te preocupes que ya todo está hablado para que puedas entrar al concierto. Nos vemos acá! Carmen (11 years old) thanks for the message! everything is set so you can come to the concert in Madrid.

A post shared by Rene Perez Joglar (@residente) on Jul 15, 2017 at 8:53am PDT