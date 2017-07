Primer vistazo a las áreas con temática de Star Wars

Durante una presentación especial de la D23 Expo 2017, el Presidente de Walt Disney Parks and Resorts Bob Chapek reveló el primer vistazo a un épico y ricamente detallado modelo de las áreas con temática de Star Wars que se encuentran en construcción en Disneyland Park en Anaheim, California y Disney’s Hollywood Studios en Orlando, Florida.

Esta extraordinaria exhibición, que se encuentra en el pabellón “A Galaxy of Stories” de Walt Disney Parks and Resorts en la D23 Expo, es un ejemplo más de los impresionantes nuevos mundos, la narrativa inmersiva y las transformativas experiencias para visitantes que distinguen a Disney del resto.

“Decir que estamos emocionados de que se abran las tierras temáticas de Star Wars en el 2019 sería quedarnos cortos”, dijo Chapek. “Desde el principio, hemos dicho que esto sería revolucionario, y con este modelo podemos empezar a ver lo verdaderamente épicos que serán estos nuevos mundos inmersivos”.

Chapek planea compartir emocionantes nuevos detalles del proyecto durante la Presentación de Walt Disney Parks and Resorts Hall D23 el sábado. El modelo se exhibirá en el pabellón durante todo el fin de semana para ofrecerles a los visitantes una mirada de cerca a lo que viene a este planeta nunca antes visto. Además, el pabellón exhibirá modelos, arte y materiales que ofrecen un primer vistazo a algunos de los locales, naves, criaturas y droides que los visitantes verán cuando se encuentren en este nuevo planeta.

En la D23 Expo 2015, el Presidente y Jefe Ejecutivo de The Walt Disney Company Bob Iger anunció el proyecto de Star Wars para el deleite de los miles de aficionados presentes. Las increíbles nuevas áreas se abrirán con dos atracciones principales – una que les permite a los visitantes pilotear el Millennium Falcon en una misión secreta personalizada, y otra que pone a los visitantes en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia. Las áreas temáticas de Star Wars, con 14 acres cada una, representan la mayor expansión de una tierra temática y abrirán sus puertas en el 2019.

Sin embargo, los visitantes no tienen que esperar hasta el 2019 para entrar a la galaxia de Star Wars. Desde encuentros especiales con personajes hasta atracciones populares como Star Tours – The Adventures Continue, y entretenimiento interactivo como Jedi Training: Trials of the Temple, los visitantes de todas las edades pueden vivir las historias de Star Wars en los parques y hoteles de Disney alrededor del mundo. Para más información visite http://www.aboutdisney.com