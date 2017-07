Esta podría ser la madre de los hijos de Ricky Martin

El artista puertorriqueño Ricky Martin volvió a levantar sospechas de quién es la madre de sus mellizos tras una publicación que hizo hace unas semanas junto a la actriz y modelo venezolana, Eglantina Zingg.

Los rumores comenzaron luego que el astro boricua, de 45 años, colgara en Instagram una imagen abrazando a Zingg, de quien es amigo hace más de una década, con el mensaje: “Nena mágica”.

Algunos seguidores del intérprete de “La mordidita” comentaron el parecido que tiene la venezolana con uno de los hijos del puertorriqueño, Valentino. “Esa foto me pone celosa, pero ella se me parece mucho a Valentino, mi favorito. Así que sin comentarios, para verme más bonita”, escribió una cibernauta debajo de la dicha fotografía. Mientras, otra comentó: “Con razón Matteo y Valentino son tan hermosos con esa madre y padre. Ahora falta la niña, me imagino lo hermosa que será”.

En algunas de las imágenes que publican ambos se observan que comparten con el novio de Martin, Jwan Yosef.

En agosto próximo, se cumplen ocho años de que Ricky se convirtió en padre a través de una madre subrogada.

Eglantina, de 36 años, fue presentadora en la tercera temporada de “Project Runway Latin America” (2013) y también fue copresentadora de la gala final de Miss Venezuela 2012. Además, participó en la película “Secretos de confesión” (2013).

Mira la imagen

Nena mágica. ✨💫✨ A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Jun 27, 2017 at 4:14pm PDT

