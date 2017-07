Atacan a Kim Kardashian por dejar que su hija use un corsé

La hija mayor de Kim Kardashian, North West, fue vista por los seguidores de su madre con un aparente vestido con corsé, lo que provocó la indignación de cientos de sus fans en la Internet.

La esposa del rapero Kanye West fue criticada por dejar usar el dicho vestido a su pequeña hija, que mayormente se utiliza para delinear y ajustar la silueta. North, de 4 años, fue observada paseando con su madre con un atuendo color naranja satinado.

Kim no se quedó callada antes las críticas y aseguró en su cuenta de Twitter que el vestido no posee un corsé integrado, sino que es parte de la decoración del mismo.

Además, recalcó que jamás pondría en riesgo a la niña. “Yo jamás le pondría un corsé a mi hija. Es un vestido que compré que es de tela que se amarra con cordones ¡y luce como un corsé! Es solo decoración”.

I would never put my daughter in a corset!It’s a dress I bought that is a cotton fabric that laces up & looks like a corset! Just decoration pic.twitter.com/hZzZLs04sM

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 13, 2017