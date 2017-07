Revelan lista de nominados a los premios Emmy

LOS ANGELES – “Saturday Night Live”, impulsado por sketches descabellados que atacan al gobierno de Donald Trump, recibió 22 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo una para Alec Baldwin por su colorida interpretación del mandatario estadounidense y otra para Melissa McCarthy por su frenética versión del secretario de prensa Sean Spicer.

El veterano programa de variedades de la NBC empató con el drama de ciencia ficción “Westworld”, que también obtuvo 22 candidaturas el jueves, para encabezar conjuntamente las nominaciones a la 69na edición de los Emmy, que se entregan en septiembre.

Entre otros grandes nominados, “Feud: Bette and Joan” y “Stranger Things” recibieron 18 postulaciones cada uno, “Veep” 17, y “Big Little Lies” y “Fargo” 16.

La debutante “This is Us” obtuvo 11 menciones, incluyendo la primera a mejor serie de drama para un canal de señal abierta desde que “The Good Wife” lo hiciera en 2011. La historia de la NBC sobre una extensa familia, que ha sido un éxito entre los televidentes y la crítica, también le mereció nominaciones a Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia, ambos en la categoría de mejor actor.

“Veep”, la comedia más nominada, podría alzarse con su tercer Emmy consecutivo a mejor serie de comedia y darle a su estrella, Julia Louis-Dreyfus, la oportunidad de expandir su récord como la actriz de comedia más galardonada. Tiene cinco Emmys por “Veep” y uno por “New Adventures of Old Christine”.

Los votantes del Emmy mostraron su disposición a reconocer a nuevas voces del humor. “Atlanta” de Donald Glover recibió una candidatura a mejor serie de comedia, al igual que “Master of None”, protagonizada por Aziz Ansari, y “black-ish”.

Una vieja favorita, “Modern Family”, apenas recibió un puñado de nominaciones además de mejor serie de comedia, incluida una para Ty Burrell como mejor actor de reparto. La estrella colombiana de la serie, Sofía Vergara, esta vez no figuró.

“Game of Thrones” de HBO, que dominó los Emmy el año pasado con 23 nominaciones y 12 premios que incluyeron su segundo consecutivo a mejor serie de drama, no era elegible para esta edición. “Orphan Black” tampoco compite por la misma razón, con lo que su estrella Tatiana Maslany no podrá repetir su victoria como mejor actriz.

La ceremonia de entrega de los premios Emmy se transmitirá el 17 de septiembre por la CBS y contará con Stephen Colbert como anfitrión.

Lista de nominados

1. Serie de comedia: “Atlanta”, “black-ish”, “Master Of None”, “Modern Family”, “Silicon Valley”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Veep”.

2. Serie de drama: “Better Call Saul”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “House Of Cards”, “Stranger Things”, “This Is Us”, “Westworld”.

3. Actor, serie de drama: Matthew Rhys, “The Americans”; Bob Odenkirk, “Better Call Saul”; Kevin Spacey, “House Of Cards”; Liev Schreiber, “Ray Donovan”; Sterling K. Brown, “This Is Us”; Milo Ventimiglia, “This Is Us”; Anthony Hopkins, “Westworld”.

4. Actor de reparto, serie de drama: Jonathan Banks, “Better Call Saul”; John Lithgow, “The Crown”; Mandy Patinkin, “Homeland”; Michael Kelly, “House of Cards”; David Harbour, “Stranger Things”; Ron Cephas Jones, “This Is Us”; Jeffrey Wright, “Westworld”.

5. Actriz, serie de drama: Keri Russell, “The Americans”; Claire Foy, “The Crown”; Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”; Robin Wright, “House of Cards”; Viola Davis, “How to Get Away With Murder”; Evan Rachel Wood, “Westworld”.

6. Actriz de reparto, serie de drama: Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”; Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale”; Uzo Aduba, “Orange Is The New Black”; Millie Bobby Brown, “Stranger Things”; Chrissy Metz, “This Is Us”; Thandie Newton, “Westworld”.

7. Actor, serie de comedia: Donald Glover, “Atlanta”; Zach Galifianakis, “Baskets”; Anthony Anderson, “black-ish”; Aziz Ansari, “Master of None”; William H. Macy, “Shameless”; Jeffrey Tambor, “Transparent”.

8. Actor de reparto, serie de comedia: Louie Anderson, “Baskets”; Ty Burrell, “Modern Family”; Alec Baldwin, “Saturday Night Live”; Tituss Burgess, “Unbreakable Kimmy Schmidt”; Tony Hale, “Veep”; Matt Walsh, “Veep”.

9. Actriz, serie de comedia: Pamela Adlon, “Better Things”; Tracee Ellis Ross, “black-ish”; Jane Fonda, “Grace and Frankie”; Lily Tomlin, “Grace And Frankie”; Allison Janney, “Mom”; Ellie Kemper, “Unbreakable Kimmy Schmidt”; Julia Louis-Dreyfus, “Veep”.

10. Actriz, serie de comedia: Vanessa Bayer, “Saturday Night Live”; Leslie Jones, “Saturday Night Live”; Kate McKinnon, “Saturday Night Live”; Kathryn Hahn, “Transparent”; Judith Light, “Transparent”; Anna Chlumsky, “Veep”.

11. Serie limitada: “Big Little Lies”, “Fargo”, “FEUD: Bette And Joan”, “Genius”, “The Night Of”.

12. Actor, serie limitada o película hecha para TV: Ewan McGregor, “Fargo”; Geoffrey Rush, “Genius”; Riz Ahmed, “The Night Of”; John Turturro, “The Night Of”; Benedict Cumberbatch, “Sherlock: The Lying Detective”; Robert De Niro, “The Wizard of Lies”.

13. Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”; David Thewlis, “Fargo”; Alfred Molina, “FEUD: Bette and Joan”; Stanley Tucci, “FEUD: Bette and Joan”; Bill Camp, “The Night Of”; Michael Kenneth Williams, “The Night Of”.

14. Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Felicity Huffman, “American Crime”; Nicole Kidman, “Big Little Lies”; Reese Witherspoon, “Big Little Lies”; Carrie Coon, “Fargo”; Jessica Lange, “FEUD: Bette and Joan”; Susan Sarandon, “FEUD: Bette and Joan”.

15. Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Regina King, “American Crime”; Laura Dern, “Big Little Lies”; Shailene Woodley, “Big Little Lies”; Judy Davis, “FEUD: Bette and Joan”; Jackie Hoffman, “FEUD: Bette and Joan”; Michelle Pfeiffer, “The Wizard Of Lies”.