Personajes de Game of Thrones con un símil histórico

FELIPE HERRERA A. | METRO WORLD NEWS

El universo de la serie Game of Thrones hace varios guiños a la historia de la humanidad. No solo el mapa de Westeros está inspirado en las Islas Británicas y en sus cambios políticos en la Edad Media, sino que varios de los personajes que protagonizan la serie tienen similitudes con íconos de la época. Metro destaca algunos de ellos.

Joffrey “Baratheon” — Edward de Lancaster

Edward de Lancaster fue el hijo del rey Enrique VI de Inglaterra y de Margaret de Anjou, y comparte con Joffrey que no solo eran igual de malos, sino que también se rumoreaba que era hijo ilegítimo del rey. Según registros de la época, como el que hizo el embajador de Milán en la corte, Edward de Lancaster hablaba a muy corta edad de hacer la guerra y de cortar cabezas de enemigos.

Stannis Baratheon – Oliver Cromwell

Tanto por carrera como por personalidad, Stands Baratheon y Oliver Cromwell se parecen. Ambos destacaron principalmente por sus logros militares, y con esa base se trasladaron a la política. La figura de Cromwell es muy controvertida en la historia inglesa: fue un terrateniente de clase media hasta liderar el llamado Nuevo Ejército Modelo y gracias a él, conformar la Mancomunidad de Inglaterra.

Robb Stark – Edward IV de York

Ambos personajes asumieron de jóvenes el liderazgo y sus reinados después de la muerte de sus padres. Ambos lucharon en guerras civiles y ambos siempre ganaron sus batallas. Ambos se casaron siguiendo sus sentimientos por sobre los intereses de sus naciones, y ambos fueron traicionados por sus vasallos. Edward IV, de todas formas, tuvo más fortuna que Robb Stark, aunque terminó como Robert Baratheon.

Cercei Lannister – Margaret d’Anjou

Ambas comparten tanto sus fortalezas como sus debilidades: ambas fueron luchadoras por los intereses de sus respectivas familias. Ambas lucharon hasta el extremo por conseguir sus victorias, y ninguna de ellas se rindió hasta verlas realizadas. Sus orígenes fueron distintos. Cercei contaba con el apoyo de la poderosa casa Lannister, mientras que Margaret no contaba con tantos recursos.

Margaery Tyrell – Anna Boleyn

Uno de los detalles más importantes de los libros, y que no aparece tan destacado en la serie, es que el ascenso de Margaery Tyrell fue planeado por Renly Baratheon y su amante, Loras Tyrell, con el objetivo de que ella reemplazara a Cersei como reina regente. Su ascenso, además de su belleza y su sabiduría, las hace similares. Incluso la misma actriz (Natalie Dormer) las personifica en Game of Thrones y en The Tudors.

Daenerys Targaryen – Justa Grata Honoria

Aunque es difícil encontrar un paralelo real a una madre de dragones, Justa Grata Honoria es muy comparada en la web con Daenerys Targaryen. Esto, porque Honoria era la hermana mayor del emperador romano de occidente Valentino III, era ambiciosa y fuerte y se rebeló contra un matrimonio arreglado su hermano para mantenerla alejada del trono. En venganza, ella le prometió a Atila el Huno la mitad de las Galias en matrimonio si es que le ayudaba a derrocar a su hermano. Pero Valentino III bloqueó el matrimonio y Atila invadió Italia, pero fue repelido.