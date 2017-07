Carmen Villalobos alborota las redes con sensuales movimientos

La actriz colombiana Carmen Villalobos continúa encendiendo sus cuentas sociales con sus movimientos de cadera. Hace unos meses, provocó una ola de comentarios en la Internet tras publicar un video bailando el tema “Despacito”, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Ahora, la estrella de “Sin senos sí hay paraíso”, cuya segunda temporada estrena a finales de julio por Telemundo Puerto Rico, colgó un video ayer, miércoles bailando. Esto en víspera de su cumpleaños número 34.

“¿Que por qué estoy feliz? Hay muchas razones para estarlo, pero la razón principal es que mañana [hoy jueves] es mi cumpleaños. Y sí, me encanta celebrarlo, me encanta pasarla bien, me encanta siempre estar activa y positiva y que mejor que estemos grabando de noche Sin senos sí hay paraíso” (sic.), escribió Villalobos junto al video.

Mira el video