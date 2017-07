Presentadora invitada de Un nuevo día termina en el piso

La presentadora invitada del programa “Un nuevo día” (Telemundo), Marisa del Portillo tuvo un mal paso y terminó en el piso.

“Se me atoró el zapato y como chivo en bicicleta, al piso fui a dar”, sostuvo la mexicana en una pequeña entrevista con “Al rojo vivo”.

Por su parte, el animador venezolano Daniel Sarcos bromeó con la manera que el actor Carlos Ponce, también invitado del espacio matutino, recogió del suelo a Portillo.

“A mi no me asustó la caída de Marisa. A mí me asustó la cogida de Carlos [Ponce]”, indicó Sarcos.

Mira el video