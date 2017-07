Sonya Cortés estrena nuevo look

Mas que AGRADECIDA a mi Amado EQUIPO de Trabajo…a los Profesionales en el Maravilloso Campo de La Belleza que pusieron todo su AMOR, PASION y TALENTO dado por DIOS y que con sus MANOS lograron MI NUEVO LOOK!!! Mi bello color de pelo fue @gloryhairmakeupartist 787-706-1111 “La Dura” #estebanmonteshaircarespa, mi tratamiento de Brazilian BlowOut fue por Aileen 787-503-1234 con el mejor Precio $$, El trabajo de montar mi nueva Cabellera #aquahairextensions las Extensiones de cabello de la más alta calidad debo agradecer @angelickemillan te botaste con tu talento y @tainamangual #heygorgeous by Taina Mangual 787-503-2189. El maquillaje y las ondas para #losetodotv mil GRACIAS Roberto Enrique Dept. Maquillaje #wapa 787-510-0692 Gracias #teamwork Bendiciones!!!

A post shared by Sonya Cortes La Mami Sonya (@soyvirgen) on Jul 11, 2017 at 8:35am PDT