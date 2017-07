Filtran fotos de George Clooney y Amal Alamuddin con sus gemelos

Varias imágenes del actor George Clooney y su esposa Amal Alamuddin cargando a sus gemelos recién nacidos fueron filtradas en días recientes en Internet.

La pareja fue fotografiada con sus pequeños llegando a Milán, Italia.

A pesar de que no se le ve el rostro a los gemelos, pues iban en sus respectivos cargadores, esta sería la primera foto oficial en la que vemos a Clooney y Alamuddin en su rol de felices padres.

Ella y Alexander cumplieron su primer mes de nacidos. Según medios de entretenimiento los certificados de nacimiento indican que aunque los dos bebés nacieron a las 12:54 p.m. del pasado 6 de junio, fue el niño, Alexander, quien nació primero que Ella.

First pictures of George Clooney and Amal with their twins 👶🍼👶 Can’t wait for the official ones!! 💞💞 pic.twitter.com/1uNR0oZA3K

— Lady Books (@thassia_ps) July 7, 2017