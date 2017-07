Esposa de Gabriel Soto habla sobre rumores que hijo de Marjorie es de su esposo

La actriz Geraldine Bazán, esposa del también actor Gabriel Soto, rompió el silencio sobre los rumores que apuntan que el pequeño hijo de la venezolana Marjorie de Sousa es de su esposo y no de Julián Gil.

“A palabras necias, oídos sordos. Las cosas que se tiene que hacer ya se hicieron, y finalmente nosotros seguimos con nuestra vida sin necesidad de estar mostrando, diciendo y demás. Yo creo que para muestra basta un botón y aquí estamos. Creo que no hace falta hablar mucho más. Les pedimos respeto a todos”, comentó Bazán, según publicó la revista People en Español.

Los mencionados rumores se prolongaron en la Internet hace varias semanas ya que los medios vincularon hace más de un año a Soto y De Sousa en un romance. Estos fueron vistos muy divertidos en una playa de México. En aquel momento, la venezolana dijo que eran amigos y que se llevaban muy bien, descartando así un encuentro amoroso entre ambos actores.

Tras esas fotos virales, Geraldine sostuvo en el desaparecido programa “Sal y pimienta” (Univisión) que: “Pobre Marjo, definitivamente no me gustaría estar en sus zapatos. Le ha tocado recibir insultos de pe a pa. Como no es mexicana, no sabe que México es un país de valores, la verdad, es un país muy machista y en estos casos la que queda peor es la mujer”.

Ni Julián ni Marjorie se han pronunciado sobre los rumores.

