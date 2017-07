Aymee Nuviola coquetea con el género urbano

La actriz y cantante cubana Aymee Nuviola, quien encarnó a Celia Cruz en la serie televisiva, regresó a la isla con su nueva propuesta discográfica Como anillo al dedo.

De este proyecto se desprende el sencillo en promoción “Rumba de la buena”, que va por el buen camino de “Bailando todo se olvida”, que grabó junto con el dúo urbano Baby Rasta & Gringo, el cual encabezó la lista de Billboard Tropical.

En este trabajo, la cubana presenta una fusión de la música tropical con toques urbanos, lo que consideró una gran osadía.

“Es una gran osadía y un coqueteo con lo urbano muy bien logrado. Me divertí muchísimo en el proceso creativo, porque participé en la composición de todos los temas”, expresó entusiasmada en entrevista con Metro.

En torno a la temática de la propuesta, mencionó, además, que “me gusta trabajar mucho en la armonía de las canciones y trabajar sobre el humor. No me gusta la vulgaridad, y esos textos que no dicen nada”.

La artista se presentará el 14 de julio en el Uforia Lounge en The Mall of San Juan.

