Shannon de Lima promete no tener relaciones sexuales con Canelo

La actual pareja del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez prometió no tener relaciones sexuales con este antes del encuentro que tendrá contra el boxeador de Kazajistán, Gennady GGG Golovkin. La pelea se realizará el próximo 16 de septiembre.

La “promesa” fue publicada por el conductor de “El gordo y la flaca” (Univisión), Raúl de Molina, en sus redes sociales. “Shannon por favor cuídame a Canelo. Nada por lo menos un mes antes”, le dice De Molina a De Lima.

A esto ella contesta que lo va a cuidar y que no pasará nada. “Nada, sí lo prometo. Lo voy a cuidar”.

Por lo regular, los entrenadores exigen a los púgiles a no perder noches, no consumir alcohol y no sostener relaciones sexuales un mes antes de su encuentro.

