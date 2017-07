Nace colectivo de autogestión artística y cultural

El dramaturgo Joselo Arroyo, como parte del colectivo Movimiento Utópico Social Artístico (M.U.S.A.), alzó su voz por el talento artístico local y exhortó al público a apoyar la autogestión artística y entretenimiento cultural.

“Es lamentable que los aspectos artístico y cultural en este país estén tan rezagados y no nos sintamos orgullosos de nuestra calidad como artistas. No se puede condicionar el nivel de profesionalismo, talento, preparación y entrega de los artistas nacionales, hayan triunfado en el exterior o no”, señaló en entrevista con Metro.

“Soy de los que pienso que nuestra clase artística es mucho más que la que ha triunfado fuera de Puerto Rico. Con esto no estoy quitándoles mérito a los que han triunfado fuera del país, sino que quiero abrirle los ojos al espectador y decirle que aquí tiene mucho que disfrutar. No tienen que ir a Broadway para disfrutar de un buen espectáculo y ver un artista puertorriqueño de gran calidad”, añadió el también director y escritor del monólogo L’ayel.

L’ayel es la primera muestra que el colectivo trabajó como conglomerado, que se presentará al público del 13 al 16 de julio en El Ensayo (antiguo Taller Cé) en Río Piedras.

L’ayel, que significa noche en árabe, narra la historia de una solterona introvertida, amante de las novelas de amor de Corín Tellado y quien vive enamorada de su vecino. En un acto de desesperación o curiosidad, L’ayel sucumbe al lado oscuro para hacer realidad su amor platónico. Pero el destino le juega una mala pasada que cambiará su vida para siempre.

Este monólogo, a cargo de la actriz y directora Lynnette Salas, quien también forma parte de M.U.S.A., estrenó en la Ciudad de Nueva York en 2014 y es la primera que subirá a las tablas en Puerto Rico.

“Estamos bien contentos y bien emocionados con su estreno porque muestra cuán compleja puede tornarse la vida de una persona que para muchos posiblemente pase desapercibida. Es ese tipo de mujer que normalmente no llama la atención, pero eso no quiere decir que su vida no sea compleja”, comentó Arroyo.

Por su parte, Salas aplaudió la iniciativa de que el colectivo “sea de nosotros y no tenga que depender de otros fondos para crear una base que permita hacer lo que nos gusta y de una vez poder ofrecerle al público un tipo de servicio que no sea pagando boletos, ya sea con talleres o publicidad…”.

Además, el subsiguiente fin de semana estrenan El último día de Gastón Gerard, en La Beckett Café Teatro.

Los miembros de M.U.S.A. son:

Joselo Arroyo- actor, dramaturgo y director

Francisco Capó- actor

Miguel Diffoot-actor, locutor, cantante, dramaturgo y director

Jose “Chenan” Martínez- músico

Jose Domingo Santos Ferrer- actor, regidor

Hector Negrón- luminotécnico

Milca Álamo-bailarina y maestra de baile

Marie Hernández- actriz y maestra de baile

Ana Deseda-cantante de ópera

Coraly Santaliz- cineasta

Lynnette Salas- actriz, directora, diseñadora de luces