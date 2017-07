Luis Fonsi felicita a La Perla

¡Qué bueno ver noticias positivas en mi país! Felicito a los residentes de la comunidad de La Perla por unirse en este esfuerzo. #LaPerlaPintaSuFututo Gracias a #Despacito, yo soy parte de ustedes. ¡Nos vemos pronto! #LaPerla 🇵🇷❤️

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Jul 6, 2017 at 7:04am PDT