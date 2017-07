J Balvin desmiente operación en su rostro

El artista colombiano J Balvin desmintió que se haya sometido a una cirugía en su rostro luego que en las últimas horas se especulara que acudió al quirófano.

“Entonces ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos con esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby”, dijo el intérprete de “Mi gente” en sus historias de Instagram.

A la estrella de 32 años se le ha visto en sus redes sociales más delgado y más joven. Por eso, sus seguidores comenzaron a especular que se había sometido a alguna operación. Este también dijo que se cambió el color de cabello y se quitó la barba que lució por mucho tiempo.

J Balvin se encuentra entre los primeros lugares del favoritismo del público por el dicho tema que estrenó la semana pasada.

Mira el video

@jbalvin habla de su cambio de look ¡Escucha lo que dice! 🎥: Instagram A post shared by TVyNovelas USA (@tvynovelas_usa) on Jul 3, 2017 at 9:03am PDT